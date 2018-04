De chauffeur van de bestelbus die zaterdag op een vol terras in de binnenstad van het Duitse Münster is ingereden is overleden. Dat heeft de politie bevestigd.

Bij de aanslag zijn drie doden en dertig gewonden gevallen, zo melden lokale media. De politie spreekt van meerdere doden en dertig gewonden.

