Politie Canada vindt spullen gezochte tieners

De Canadese politie heeft meerdere voorwerpen gevonden die „direct gelinkt” kunnen worden aan de twee voortvluchtige tieners die verdacht worden van drie moorden. De politie trof de spullen aan op de oevers van de rivier Nelson, waar afgelopen weekend duikers naartoe zijn gestuurd. Wat de voorwerpen precies zijn, is niet bekendgemaakt.

Kam McLeod (19) en Bryer Schmegelsky (18) zijn al drie weken op de vlucht. De twee vrienden hebben tussen 14 en 19 juli mogelijk drie mensen vermoord in British Columbia. De slachtoffers zijn een stel toeristen, de Australiër Lucas Fowler (23) en zijn Amerikaanse vriendin Chynna Deese (24), en een 64-jarige Canadees, Leonard Dyck.

De politie heeft in de klopjacht onder meer vliegtuigen van de luchtmacht, helikopters, speurhonden en drones ingezet in de provincie Manitoba. De enorme operatie speelt zich voornamelijk af rond Gillam in het noorden van die provincie, waar een uitgebrande auto is gevonden die de twee tieners zouden hebben gebruikt.