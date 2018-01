Politie Canada: miljardairsechtpaar vermoord

De Canadese politie denkt dat een miljardairsechtpaar eind vorig jaar het slachtoffer is geworden van een dubbele moord. Een rechercheur bevestigde volgens Canadese media dat Barry en Honey Sherman dood zijn aangetroffen in het zwembadgedeelte van hun villa in Toronto. Ze hingen aan riemen.

Canadese kranten schreven eerder op gezag van anonieme politiebronnen dat er mogelijk sprake was van moord, gevolgd door zelfmoord. Daar wilden de nabestaanden echter niets van weten. Zij huurden volgens de Toronto Star experts in, die concludeerden dat het echtpaar op professionele wijze om het leven is gebracht. Zo zouden de echtelieden voor hun dood zijn vastgebonden.

Inmiddels gaat ook de politie uit van moord. „Ik denk dat ze het doelwit waren”, zei rechercheur Susan Gomes volgens de Toronto Sun. Barry Sherman was de oprichter van het farmaceutische bedrijf Apotex. De lichamen van de echtelieden zouden zijn aangetroffen door een makelaar.