De Brusselse politie heeft een eind gemaakt aan een seksfeestje waar de gasten een loopje namen met de coronamaatregelen. Een aanwezige Europarlementariër ging ervandoor, maar werd ook gepakt en ondervraagd, schrijft de krant La Dernière Heure.

De politie trof vrijdagavond boven een kroeg in de binnenstad een 25-tal meer of minder ontklede mannen aan, meldt de Franstalige krant. Onder hen zouden diplomaten en „een buitenlandse Europarlementariër” zijn geweest. Het is onbekend om wie het gaat.