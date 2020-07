Politie brengt ‘schandaalprins’ Von Hannover naar psychiater

De Duitse prins Ernst August von Hannover is in het noorden van Oostenrijk na een handgemeen met politieagenten uit zijn landhuis gehaald en voor een onderzoek naar een psychiater gebracht. De politie en de prins geven tegenstrijdige lezingen over de gebeurtenissen in de nacht van woensdag op donderdag, berichtten Oostenrijkse media.

Het 66-jarige hoofd van de adellijke familie Von Hannover en achterkleinkind van de laatste Duitse keizer belde het alarmnummer. Volgens de politie zei Von Hannover dat hij in een greppel lag en met de dood werd bedreigd. De politie ging snel naar de opgegeven plek maar vond Von Hannover niet. Agenten troffen hem vervolgens in zijn landhuis aan.

Hij zou de agenten daar hebben gedreigd met een groot mes en hebben geslagen. Volgens de politie slaagden de agenten erin hem te ontwapenen, waarna ze hem „voor zijn eigen veiligheid” naar een psychiatrische kliniek brachten. Hij heeft die kliniek inmiddels weer verlaten. Justitie in Oostenrijk overweegt de prins te vervolgen onder meer wegens mishandeling van een van de agenten.

De prins bestrijdt dit allemaal en zegt dat hij zich door zijn suikerziekte heel erg slecht voelde en daarom het alarmnummer belde. De agenten die aan de deur kwamen maakten op hem de indruk aangeschoten te zijn en hadden hem zonder enige reden aangevallen, aldus zijn verklaring.

De ruim twintig jaar geleden met de Monegaskische prinses Caroline getrouwde Duitse edelman is berucht vanwege zijn agressieve uitbarstingen, beledigingen, wildplassen op een Wereldtentoonstelling en een familieruzie over een kolossaal slot bij Hannover. Hij is onder meer veroordeeld voor het bewusteloos slaan van een journalist en wegens mishandeling van een Duitse hoteleigenaar in Kenia. Enkele Duitse punkbands hebben nummers aan deze ‘Punk im Deutschen Adel’ gewijd.