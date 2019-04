Politie Brazilië doodt 11 bankrovers

De Braziliaanse politie heeft bij een schotenwisseling elf leden van een bende bankrovers gedood. Kort daarvoor had de groep van bij elkaar 25 gewapende mannen de pinautomaten in twee banken in de stad Guararema bij Sâo Paulo opgeblazen.

De politie was echter in de buurt van de overvallen en had de bende snel in het vizier. Een van de bendeleden vluchtte een huis binnen en gijzelde daar drie mensen, maar hij werd overmeesterd en ook doodgeschoten.

Het is niet duidelijk of de rest van de bende is gearresteerd of nog op de vlucht is.