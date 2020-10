Politie Berlijn maakt einde aan coronaprotest

De politie van Berlijn heeft zondag een protest tegen coronamaatregelen beëindigd. De ongeveer 2000 demonstranten op en rond het centrale Alexanderplatz in de hoofdstad hielden over het algemeen geen afstand en droegen geen mondkapje.

De politie was met zo’n zeshonderd man aanwezig. Sommige arrestanten werden weggesleept. Cijfers over aanhoudingen en gewonden volgen maandag.

De actiegroep Querdenken (Dwarsdenken) had opgeroepen tot de demonstratie. Betogers scandeerden onder meer dat ze van hun vrijheid worden beroofd door de beperkingen om verspreiding van het virus tegen te gaan. Verderop was een tegendemonstratie gaande, waar deelnemers ‘nazi’s eruit’ riepen. In augustus bestormden extremisten na een demonstratie van Querdenken het Duitse parlement in Berlijn.

Eerder op de dag werden molotovcocktails gegooid naar een gebouw van het Robert Koch Instituut in Berlijn, de Duitse evenknie van het RIVM. Het vuur werd snel geblust en niemand raakte gewond.