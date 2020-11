Politie Berlijn legt coronademonstratie stil

De Duitse politie heeft in Berlijn de demonstratie tegen de coronaregels stilgelegd. Dat meldden lokale media. Reden was dat de deelnemers zich niet hielden aan de coronaregels.

De politie liet even voor 13.00 uur weten dat het de demonstratie als beƫindigd beschouwde. De deelnemers werden opgeroepen weg te gaan.

Op dat moment waren tussen de 5000 en 10.000 demonstranten bijeen in de buurt van de Bondsdag. De politie dreigde eerder al met arrestaties en het stilleggen van de demonstratie als de deelnemers geen mondkapje zouden opdoen en afstand van elkaar zouden houden.

In de Bondsdag vergadert het parlement woensdag over aanpassingen van de wet over het tegengaan van de verspreiding van infectieziektes. De demonstranten vinden de coronamaatregelen onnodig en vinden dat hun vrijheden illegaal worden beperkt.