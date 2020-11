Politie Berlijn gebruikt waterkanon tegen coronademonstranten

De Duitse politie heeft in Berlijn waterkanonnen ingezet om een demonstratie van tegenstanders van de coronamaatregelen uiteen te drijven. Even daarvoor was de demonstratie door de politie als beƫindigd verklaard en werden de betogers gesommeerd te verdwijnen.

De politie werd naar eigen zeggen door betogers bekogeld met stenen en flessen en sommige demonstranten gebruikte pepperspray. Ook de politie gebruikte pepperspray en arresteerde een onbekend aantal betogers.

Aan de demonstratie, woensdag in de buurt van het parlement, deden naar schatting 5000 tot 10.000 mensen mee. De Bondsdag, waar het parlement vergaderde over aanpassingen van de wet voor de coronamaatregelen, was door de politie afgezet.

De politie maakte een einde aan de demonstratie omdat de deelnemers zich niet aan de coronaregels hielden. Ze droegen geen mondkapje en hielden onvoldoende afstand.