Politie Berlijn beëindigt grote coronademonstratie

De politie in Berlijn heeft zaterdagmiddag de grote demonstratie tegen de coronaregels beëindigd omdat de deelnemers zich niet hielden aan de beperkingen vanwege het virus. De actievoerders werden via internet en met luidsprekers opgeroepen te stoppen met demonstreren en weg te gaan.

De demonstranten negeerden oproepen van de politie om de gepaste afstand in acht te nemen. Toen daarna ook de plicht om een mondkapje te dragen niet werd opgevolgd, besloot de politie een einde te maken aan de demonstratie.

Agenten versperden in de Friedrichstrasse tienduizenden betogers de weg. Zij wilden naar de Brandenburger Tor, die het epicentrum van de grote betoging is. Vandaar wilden de demonstranten in westelijke richting door het park Grosser Tiergarten trekken.

Nadat de politie de demonstratie had beëindigd, bleven volgens Duitse media veel actievoerders hangen en gebeurde er vrijwel niets. Op zeker twee plekken gingen kleine groepen demonstranten verder met een zitactie en een blokkade. Volgens de politie werd een persoon aangehouden voor het gooien van een fles. Elders werd een container in brand gestoken.

De politie was zaterdag met 3000 mensen actief in de Duitse hoofdstad.