Politie Barcelona schiet aanvaller dood

De politie van Barcelona heeft maandagmorgen een man doodgeschoten die agenten wilde aanvallen met een mes. Dat gebeurde in de ontvangstruimte van het bureau van de Mossos d'Esquadra in de wijk CornellĂ de Llobregat. Volgens de krant La Vanguardia schreeuwde de dader 'Allahu Akbar' (God is groot). Het zou om een 29-jarige Algerijn gaan die geen strafblad had.

De vestiging van de politiemacht blijft voorlopig dicht. Rechercheurs zijn naar het huis van de messentrekker gegaan om aanknopingspunten te vinden voor zijn beweegredenen. In Barcelona zijn vrijdag op de Ramblas en het Plaza de Cataluña de slachtoffers herdacht van de terroristische aanslagen van een jaar geleden. IS-sympathisanten doodden toen zestien mensen. Er viel ongeveer 140 gewonden.