Politie Australië: bent u 1,6 miljoen kwijt?

De federale politie van Australië zoekt degene die een koffer met 1,6 miljoen Australische dollar (ruim 1 miljoen euro) in cash heeft achtergelaten in een warenhuis. Een oproep aan de eigenaar om zich te melden, leverde vooral hilarische reacties op.

Politiemensen vonden de koffer in Sydney tijdens een onderzoek naar drugssmokkel. Daarop volgde de oproep op Facebook. „Als u denkt dat dit uw cash is, staan we te popelen om met u in gesprek te gaan”, stelde de politie maandag. „En met ‘in gesprek’ bedoelen we absoluut dat we u gaan vragen waar u een koffer vol geld vandaan hebt.”

Het bericht leverde volgens Australische media in een uur tijd bijna 2000 reacties op. Sommige internetters grapten dat het geld ze per e-mail was beloofd door een Nigeriaanse prins. Een andere Facebookgebruiker meende recht te hebben op het geld, omdat de fiscus hem eerder van een dergelijk bedrag had „beroofd”.