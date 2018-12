Politie arresteert twee verdachten om drones

De Britse politie heeft twee arrestaties verricht in verband met de drones die de afgelopen dagen het vliegverkeer van de Londense luchthaven Gatwick verstoorden. De verdachten zijn vrijdagavond gearresteerd.

De identiteit van de twee verdachten en waar ze van verdacht worden, is niet bekendgemaakt. De politie meldt dat het onderzoek nog in volle gang is en roept omwonenden en passagiers op om „waakzaam” te zijn en onmiddellijk contact op te nemen als ze informatie hebben met betrekking tot de drones.

De aanwezigheid van de onbemande vliegtuigjes dwong de luchthaven het vliegverkeer sinds woensdag stil te leggen. Ook vrijdag konden vliegtuigen nog een tijd niet landen of opstijgen omdat herhaaldelijk drones opdoken in de omgeving. Dat leidde tot chaotische toestanden op de tweede luchthaven van Groot-Brittannië.

Geen enkele groep heeft de verantwoordelijkheid opgeëist. De politie liet eerder op de dag weten dat meerdere personen in beeld zijn gekomen tijdens het onderzoek. Wie in Groot-Brittannië een drone laat vliegen bij een vliegveld, riskeert een gevangenisstraf van 5 jaar.