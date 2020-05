Politie arresteert 19 coronabetogers in Hyde Park

De Londense politie heeft zaterdag negentien mensen gearresteerd die tijdens een coronademonstratie in Hyde Park weigerden afstand te houden. Tien anderen kregen een boete. Een en ander gebeurde in het eerste weekeinde sinds premier Boris Johnson aankondigde de strenge lockdownregels in Engeland voorzichtig wat te willen versoepelen.

„Teleurstellend dat een relatief kleine groep zich in het park verzamelde om geheel in strijd met de richtlijnen te protesteren tegen de coronamaatregelen. Ze brachten daarmee zichzelf en anderen in gevaar besmet te raken”, zei een politiewoordvoerder. „Onze agenten zijn zorgvuldig te werk gegaan bij de benadering van de betogers en hebben geprobeerd hen over te halen zich te verspreiden. Daar voelden ze duidelijk helemaal niets voor, dus zijn ze opgepakt.”