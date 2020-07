Politie Antwerpen sluit 34 horecazaken

De Antwerpse politie heeft afgelopen weekend 34 horecazaken waaronder vijf shishabars gesloten omdat ze maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus niet naleefden. Vooral de regel dat medewerkers mondkapjes moeten dragen werd overtreden. De politie controleerde meer dan 550 zaken.

Antwerpen heeft vanwege het snel groeiende aantal coronabesmettingen de handhaving opgevoerd. Iedereen in de stad moet sinds maandag een mondkapje bij zich hebben, zodat dat op drukke plekken opgezet kan worden.

Burgemeester Bart De Wever riep horeca-uitbaters in Antwerpen zaterdagavond via Twitter op de regels te respecteren. Toen had de politie al negen zaken tijdelijk gesloten.

In de provincie Antwerpen zijn in een week tijd meer dan negenhonderd besmettingen vastgesteld. Virologen hebben opgeroepen de stad voorlopig te mijden.

Ook in andere delen van het land worden stijgingen gemeld. De Nationale Veiligheidsraad zit al uren samen om zich te beraden over het terugdraaien van eerder versoepelde maatregelen.