Politie adviseert vervolging premier Israël

De Israëlische politie adviseert vervolging in te stellen tegen premier Benjamin Netanyahu. Hij wordt verdacht van corruptie in een zaak rond telecombedrijf Bezeq, bericht de krant Haaretz. Netanyahu ontkent de beschuldigingen.

De politie denkt dat Netanyahu, die destijds ook de post van minister van Communicatie bekleedde, zijn positie heeft misbruikt om Bezeq te bevoordelen. De eigenaar van het bedrijf, Shaul Elovitch, zou op zijn beurt nieuwssite Walla opdracht hebben gegeven positief te berichten over Netanyahu.

De politie zegt bewijs te hebben dat de premier en mensen uit zijn omgeving zich actief bemoeiden met berichtgeving op de prominente nieuwssite. Onderzoekers zien ook grond voor de vervolging van zakenman Elovitch, zijn vrouw Iris en de echtgenote van de premier: Sara Netanyahu.

De autoriteiten hebben de premier al langer in het vizier. Eerder is al aanbevolen hem te vervolgen in twee andere zaken die draaien om corruptie en belangenverstrengeling. De procureur-generaal moet uiteindelijk beslissen of Netanyahu daadwerkelijk wordt aangeklaagd.