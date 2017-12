Politie achterhaalt 15 nieuwe relschoppers G20

De Duitse politie heeft op basis van tips 15 nieuwe verdachten kunnen identificeren die zich in juli tijdens de top van de G20 in Hamburg schuldig maakten aan geweld. Eerder deze maand publiceerde de politie foto’s van mensen die bij het geweld betrokken waren. Dat leverde tot nu toe 228 tips op, meldt de Duitse omroep NDR.

Acht geïdentificeerde verdachten zouden in juli flessen en stenen naar agenten hebben gegooid. De andere zeven maakten zich volgens de politie schuldig aan plunderingen. Ze zijn officieel nog niet in staat van beschuldiging gesteld.

Tijdens de rellen in Hamburg werd onder meer geplunderd en brandgesticht, hetgeen zo’n 12 miljoen euro aan schade veroorzaakte. In de Noord-Duitse havenstad waren de leiders van de twintig grootste economieën bijeen. Daar kwamen ongeveer 12.000 antiglobalisten op af, van wie circa 1500 geweld gebruikten.

25 mensen zijn voor hun aandeel tijdens de onlusten al berecht. In 2018 volgen nog meer dan honderd zittingen, waaronder al vrij snel het hoger beroep van de 21-jarige Nederlandse relschopper Peike S. De rechter veroordeelde hem in augustus tot een gevangenisstraf van twee jaar en zeven maanden wegens het toebrengen van zwaar lichamelijk letsel, ernstige landvredebreuk en verzet tegen zijn aanhouding.

Hij had op 6 juli na afloop van de demonstratie ‘Welcome to Hell’ twee flessen gegooid naar de politie. Daarna probeerde hij te voorkomen dat hij zou worden ingerekend en afgevoerd. De straf van S. was een stuk zwaarder dan de officier van justitie had geëist, namelijk één jaar en negen maanden.