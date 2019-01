Politie aan de deur bij angstige spinnenjager

De politie in de Australische stad Perth heeft groot alarm geslagen vanwege een angstige spinnenjager. Die brulde in zijn woning herhaaldelijk „waarom ga je maar niet dood?” tegen één van de diertjes. Een voorbijganger hoorde het lawaai en belde in paniek de hulpdiensten, bericht de Australische omroep ABC.

De bron van de commotie was inwoner Rhys Howard, die bang is voor spinnen. „Ik kwam uit de slaapkamer en zag een spin op de vloer. Ik flipte, zoals altijd”, erkende hij. Omdat de partner van Howard onder de douche stond, besloot de man zelf af te rekenen met de indringer. Hij greep een luier en begon schreeuwend te slaan. Daarop begon zijn jonge dochtertje te huilen.

De politie hield vanwege het lawaai rekening met een geweldsmisdrijf en stuurde met spoed drie wagens naar de woning in buitenwijk Edgewater. „Toen agenten arriveerden kwam een vrouw naar de deur. Zij begon meteen te lachen”, zegt een politiefunctionaris tegen de omroep. „Ze spraken ook nog met de mannelijke bewoner. Iedereen moest erom gniffelen.”

Howard heeft vanwege zijn uitbarsting wel het schaamrood op de kaken. „Het was waarschijnlijk de meeste gênante dag van mijn leven, maar het is ook wel hilarisch”, vertelt hij. „Ik denk dat veel mensen bang zijn voor spinnen. Het zijn nare beestjes.”