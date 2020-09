Politicus van oppositie opgepakt in Minsk

Gemaskerde mannen in burgerkleding hebben in Wit-Rusland een politicus van de oppositie in zijn kantoor opgepakt en meegenomen. Het gaat om Maxim Znak.

Bondgenoten van Znak hebben dat woensdag aan het persbureau Interfax verteld. De politie in Wit-Rusland verklaarde via het persbureau RIA niets te weten van de arrestatie van de politicus.

Het incident komt een dag nadat bekend was geworden dat de leidster van de protesten in Minsk tegen president Aleksandr Loekasjenko haar paspoort heeft verscheurd om te voorkomen dat ze het land zou worden uitgezet richting Oekraïne. Ze wordt op een onbekende plek vastgehouden.

Znak is lid van de coördinerende raad die de oppositie heeft gevormd om te onderhandelen met president Aleksandr Loekasjenko. Volgens lokale media is zijn flat op last van het staatsonderzoekscomité doorzocht. Ook het kantoor van een andere politicus zou zijn doorzocht. Het gaat in dat geval om Viktor Babariko die vastzit.

Wit-Rusland is sinds 9 augustus in de greep van massale protesten. Loekajsenko, die de voormalige Sovjet-Republiek al 26 jaar op autoritaire wijze bestuurt, claimt dat hij de presidentsverkiezingen vorige maand met 80 procent van de stemmen heeft gewonnen. Vrijwel iedereen is ervan overtuigd dat die uitslag het resultaat van verkiezingsfraude is.