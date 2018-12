Politicus kan om poederbrief huis niet uit

De woning van de Belgische politicus Theo Francken (Nieuw-Vlaamse Alliantie) in Lubbeek is volledig afgesloten nadat hij daar een poederbrief heeft geopend. Francken was tot 9 december staatssecretaris van Asielzaken in Belgiƫ.

Francken, zijn vrouw en kinderen zitten vast in hun woning in Lubbeek, nadat hij in zijn bureau een brief heeft geopend met poeder erin. Dat bevestigde Francken aan het Belgische persbureau Belga. Politie, brandweer en civiele bescherming zijn onderweg. Er wordt ook een nieuwe dreigingsanalyse gemaakt.

Hoe lang de familie Francken binnen zal moeten blijven, valt moeilijk te voorspellen. Begin dit jaar had Francken ook al eens te maken met een verdachte brief, toen een met poeder en een kogel erin. Die kwam echter aan op zijn kabinet als toenmalig staatssecretaris voor Asiel en Migratie en niet bij hem thuis. Na enkele uren werd het kabinet toen weer vrijgegeven.

Ook twee medewerkers waren maandag aanwezig toen Francken de brief opende. Ook zij mogen de woning in Lubbeek niet uit.