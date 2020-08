Politici praten Belgische koning bij over regeringsvorming

De Belgische koning Filip krijgt zaterdag een nieuw verslag van de pogingen een regering te vormen. Het is de tweede keer dat de twee zogenoemde preformateurs Bart De Wever en Paul Magnette het staatshoofd bijpraten in het paleis in Brussel.

De voorzitters van de twee grootste partijen in Vlaanderen en Wallonië, respectievelijk de Vlaams-nationalistische N-VA en de Parti Socialiste, hebben de Vlaamse sociaaldemocraten in principe bereid gevonden plaats te nemen in een regering, evenals de christendemocraten in beide landsdelen.

Voor een meerderheid wordt gezocht naar nog één andere partij. Daarvoor wordt gekeken in de liberale of groene hoek, maar die partijen stellen stevige voorwaarden aan regeringsdeelname. Bovendien hebben de Vlaamse en Waalse liberalen (Open VLD en MR) aangegeven samen in een coalitie te gaan zitten of helemaal niet.

Een doorbraak is tot nu toe uitgebleven. Daarom ligt ook het scenario van een minderheidsregering op tafel.

België ging in mei vorig jaar naar de stembus. Sindsdien zijn al veel pogingen om een coalitie te bouwen mislukt.