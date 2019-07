Politici opgepakt bij actie tegen maffia

Bij een politieactie tegen de Italiaanse maffia ’Ndrangheta in de stad Reggio di Calabria zijn zeventien mensen aangehouden, onder wie de leiders van de centrumlinkse Democratische Partij en de rechtse FDI. Twaalf mensen zitten in de gevangenis, vijf zijn onder huisarrest geplaatst. Dat meldt het Italiaanse persbureau ANSA.

De ’Ndrangheta is wijdverbreid in de zuidelijke regio Calabrië. De maffiosi hebben invloed bij alle regionale partijen en hebben de regionale verkiezingen in 2014 stevig beïnvloed. Daarnaast staan veel ondernemers onder invloed van de ’Ndrangheta.

Eind 2018 werden meerdere leden van de ’Ndrangheta opgepakt in Nederland vanwege grootschalige drugssmokkel. Veel drugs komen vanuit Zuid-Amerika Europa binnen via het zuiden van Italië.