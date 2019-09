Politici Oekraïne schrappen onschendbaarheid

Het Oekraïense parlement heeft met grote meerderheid besloten de onschendbaarheid van parlementariërs in te trekken. 373 van de 450 parlementariërs stemden voor de maatregel. Die wordt volgend jaar van kracht.

De nieuwe president Volodimir Zelenski wilde af van de juridische onschendbaarheid van de politici. Hij stelde dat 90 procent van de Oekraïners daar ook zo over dacht. Tegenstanders vrezen dat parlementariërs straks moeten vrezen voor politiek gemotiveerde vervolging.

Parlementariërs konden vroeger ook al worden vervolgd, maar daar moest het parlement dan wel over stemmen. „We beloofden onschendbaarheid in te trekken. We beloofden dat er in Oekraïne geen mensen meer zouden zijn met een speciale status”, zei een parlementariër uit de partij van Zelenski.

De president heeft beloofd hard op te treden tegen corruptie. Zelenski is een nieuwkomer in de politiek. Hij speelde voor zijn politieke loopbaan in een populaire televisieserie. Daar kroop de komiek in de huid van een docent die president wordt nadat een tirade tegen corruptie politici viral was gegaan.