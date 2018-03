Politici lopen weg bij beëdiging Zeman

Milos Zeman is donderdag in Praag beëdigd voor een tweede termijn als president van Tsjechië maar dat ging niet geruisloos. Toen Zeman in zijn toespraak kritiek uitte op de liberale pers in zijn land, verlieten diverse conservatieve parlementsleden de zaal.

De 73-jarige Zeman werd bijna zes weken geleden voor de tweede keer tot president gekozen. De als pro-Russisch bekendstaande politicus haalde bij de verkiezing 51,4 procent en kan nu aan een tweede termijn van vijf jaar beginnen.

De president heeft zich herhaaldelijk laten zien als tegenstander van het opnemen van vluchtelingen en uitte diverse keren scherpe kritiek op de islam. In zijn toespraak verweet hij de liberale pers „manipulatie van het Tsjechische publiek”. Sommige conservatieven pikten dat niet en liepen weg.

In Tsjechië heeft de president een voornamelijk representatieve functie.