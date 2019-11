Politici in de bres voor vrijheid van godsdienst

Parlementariërs van over de hele wereld gaan gezamenlijk optrekken om wereldwijd de vrijheid van godsdienst te bevorderen.

Dat zijn zij overeengekomen op een internationale VN-conferentie over godsdienstvrijheid die afgelopen woensdag en donderdag in Singapore werd gehouden. Op de conferentie waren parlementariërs vanuit ruim zestig landen aanwezig, onder wie Kamerleden Martijn van Helvert (CDA) en Joël Voordewind (ChristenUnie). Zij zijn rapporteurs voor de Tweede Kamer op het thema godsdienstvrijheid.

„Als we met vijftien of twintig landen een ambassadeur aanspreken, dan maakt dat meer indruk”, aldus Van Helvert. De grootste opbrengst van de conferentie is voor hem dan ook dat parlementariërs „nu gezamenlijk de krachten bundelen om vrijheid van religie wereldwijd te bevorderen.”

Zo zullen casussen van geloofsvervolging tegelijk door meerdere landen bij de ambassadeurs van het betreffende land worden neergelegd. Ook heeft Van Helvert met de parlementariërs een appgroep gestart. „Zo kunnen we zaken snel agenderen. Ik ga met een zaak aan de slag als meer dan drie parlementariërs het aandragen.”

Ook is er speciale aandacht voor christenvervolging. „De VN-rapporteur godsdienstvrijheid Ahmed Shaheed toonde cijfers waaruit blijkt dat christenen de grootste vervolgde groep zijn. Om die reden wordt er speciale aandacht aan vervolgde christenen geschonken”, aldus Van Helvert.