Politici Brexit Party steunen premier

Drie politici van de Brexit Party stappen op. Ze roepen kiezers op bij de komende Britse verkiezingen op de Conservatieven van Boris Johnson te stemmen, berichtte Sky News donderdag.

De nieuwszender meldde dat Europarlementariërs Annunziata Rees-Mogg, Lance Forman en Lucy Harris de Brexit Party de rug toekeren. „We hebben een sterke regering nodig die voor ”leave” is om ons de brexit te geven waar 17,4 miljoen mensen voor gestemd hebben”, aldus Rees-Mogg, de zus van de prominente conservatief Jacob Rees-Mogg.

De Brexit Party van Nigel Farage is de grootste Britse partij in het Europees parlement en doet ook mee aan de komende landelijke verkiezing. Dat leidt tot interne verdeeldheid. De partij zou volgens critici stemmen kunnen afsnoepen van de partij van premier Johnson, die ook voor de brexit is.

Farage had al besloten niet mee te doen in de 317 van de 650 kiesdistricten die bij de vorige landelijke verkiezingen in handen vielen van de Conservatieven. De Brexit Party komt echter wel met kandidaten in andere kiesdistricten. Farage zegt dat hij vooral kiezers probeert weg te lokken bij de linkse oppositiepartij Labour.

Niet alle partijgenoten van Farage zijn het eens met zijn aanpak. Deze week is Europarlementariër John Longworth uit de pro-brexitpartij gezet vanwege het „herhaaldelijke ondermijnen” van de verkiezingsstrategie. Hij had ervoor gepleit maar in „20 tot 30” kiesdistricten mee te doen.

Een woordvoerder van de Brexit Party zegt dat de politici die nu opstappen nauwe banden hebben met de Conservatieven. „Een van de Europarlementariërs is de zus van een kabinetslid, een van de anderen heeft een partner die werkt in het kantoor van diezelfde minister en de derde is een vriend van zowel Boris Johnson als Michael Gove.”