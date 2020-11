Politica uit Delaware eerste trans persoon Senaat van staat VS

De Amerikaanse politica Sarah McBride wordt waarschijnlijk de eerste trans persoon die mag toetreden tot de Senaat van een Amerikaanse staat. De Democrate stevent af op een overwinning bij verkiezingen in Delaware, berichten Amerikaanse media.

Amerikanen kiezen dinsdag niet alleen een president, maar ook andere volksvertegenwoordigers. McBride (30) wordt nu de hoogste functionaris in het land die openlijk een trans persoon is. Ze heeft stage gelopen in het Witte Huis toen Barack Obama president was.

De overwinning van McBride kwam niet als een verrassing. Ze won in een district dat bekendstaat als een bolwerk van de Democraten. De campagne van haar rivaal Steve Washington, een Republikein, kwam niet van de grond.