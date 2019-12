Polen zit op Europees strafbankje om lhbti

De verwijten vanuit Brussel richting Polen blijven zich opstapelen. Het Europees Parlement nam woensdag een resolutie tegen discriminatie van lhbti’ers aan.

Officieel is de resolutie, die het standpunt van het Europees Parlement (EP) weergeeft, een oproep aan alle EU-landen om zich in te zetten tegen de „toenemende discriminatie” van lhbti-personen. Toch wordt er maar één Europees land in het document met name genoemd: Polen.

Een grote meerderheid van de Europarlementariërs (463 van de 751) steunde de resolutie, waarin zones in Polen die „ gevrijwaard zijn van de zogenaamde lhbt-ideologie” sterk worden veroordeeld. Vrijwel alle Nederlandse EU-parlementariërs stemden voor – CDA, CU, D66, GroenLinks, PvdA, PvdD, VVD en 50PLUS.

FVD onthield zich van de stemming omdat „landen dit soort gemeentelijk beleid zelf mogen bepalen.” Alleen SGP’er Bert-Jan Ruissen stemde tegen de resolutie: „SGP is tegen discriminatie, maar vindt ook dat het Europees Parlement zich niet met zulke lokale zaken moet bemoeien. (...) Als gemeentes bijvoorbeeld reclames van zoenende homo’s willen ontmoedigen, is dat iets wat de SGP zeker niet afkeurt.”

D66-Europarlementariër Sophie in ‘t Veld noemde het standpunt van SGP op Twitter „grappig”. „SGP deed wel een burgerinitiatief voor een wettelijke definitie van huwelijk als man+vrouw in EU-recht. Zeg dan gewoon eerlijk dat je de homofobe campagne van PiS (de Poolse regeringspartij, LP) prima vindt.”

Europa veroordeelt ‘lhbt-vrije’ zones in Polen

Gevaarlijk

Zowel FVD als SGP is aangesloten bij de fractie van de Europese Conservatieven en Hervormers, waarbij ook PiS hoort. Het is deze PiS-partij die al maanden in Brussel en Straatsburg wordt bekritiseerd om haar beleid richting homoseksuelen. Tijdens de verkiezingscampagnes eerder dit jaar schilderde de regeringspartij lesbiennes, homo’s, biseksuelen en transgenders (lhbt) af als gevaarlijk.

PiS-lid en staatssecretaris van Kanselarij, Pawel Szefernaker, zei in een interview dat de partij zich verzet tegen „ideologische waanzin.” „Het huwelijk is een relatie tussen een vrouw en een man. Wat betreft familie- en privérelaties, iedereen heeft daar recht op en de regering mag zich niet bemoeien met die meest intieme sfeer van het menselijk leven. Anderen willen indoctrineren en overtuigingen opleggen; wij willen Poolse gezinnen vrijheid geven.”

Pools Hooggerechtshof waarschuwt voor breuk met EU

Pedofilie

Die vrijheid werd in november vertaald in een wetsvoorstel die seksuele voorlichting aan minderjarigen strafbaar stelt, omdat dit onder pedofilie zou vallen. Ook de door het EP bekritiseerde vrije zones van lhbt-ideologie valt wat de Poolse regering betreft onder die vrijheid.

Meer dan tachtig regio’s of gemeentes in Polen hebben verklaard zo’n vrije zone te zijn, waar onder meer tolerantie van lhbt-personen niet wordt aangemoedigd, pride-optochten zijn verboden en geen financiële steun wordt gegeven aan ngo’s die gelijke rechten promoten. Het grootste deel van deze zones zijn te vinden in zuidoosten van het land. De regeringspartij PiS geniet eveneens de meeste steun in het oostelijke deel.

Polen ligt echter niet alleen om de lhbt-ideologie vrije zones onder vuur. Eerder deze week ontstond er ophef over een wetsvoorstel van PiS. Daarin staat dat rechters kunnen worden ontslagen als ze juridische hervormingen –die de EU zorgen baren– in het land in twijfel trekken. De Europese Commissie stelde in december 2017 al voor om de artikel 7-procedure tegen Polen te starten, vanwege aanvallen op de rechtstaat, democratie en fundamentele rechten in het land.