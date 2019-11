Polen vraagt Netflix nazi-docu aan te passen

De Poolse premier Mateusz Morawiecki heeft er bij streamingsdienst Netflix op aangedrongen een nazi-documentaire aan te passen vanwege een „verschrikkelijke fout”. In de documentaire The Devil Next Door, die het verhaal vertelt van kampbewaker John Demjanjuk, zouden foute landkaarten de indruk wekken dat Polen in de Tweede Wereldoorlog verantwoordelijk was voor concentratiekampen en de misdaden die daar werden gepleegd. Op dat moment was Polen bezet door Duitsland.

Morawiecki schreef een brief aan Netflix en lichtte die keuze maandag toe op Facebook. „Misschien waren het voor de makers van de documentaire onbelangrijke fouten, maar voor Polen zijn die zeer schadelijk. Het is dan onze taak om resoluut te reageren.” Netflix heeft beloofd de zaak te onderzoeken.

De Poolse regering is er scherp op dat nazi-concentratiekampen in de oorlog niet als „Pools” worden aangeduid. Een wet verbiedt dat zelfs.