Polen vindt resten anderen in kist Kaczynski

De Poolse autoriteiten hebben in de doodskist van oud-president Lech Kaczynski de stoffelijke resten aangetroffen van twee andere mensen die omkwamen bij de vliegramp in april 2010 boven Russisch grondgebied. Dat heeft nieuw onderzoek uitgewezen, waarvoor 24 kisten van slachtoffers werden opgegraven. Ook in elf andere bleken lichaamsdelen te liggen van verschillende personen.

Het Poolse regeringstoestel stortte neer in de buurt van Smolensk. Een aantal rechtse politici stelde dat een explosie de oorzaak was van de crash, maar daarvoor is nooit bewijs geleverd. Gematigder collega’s hielden het op een fout van de piloot. Het huidige kabinet besloot na zijn aantreden in 2015 het onderzoek naar de toedracht te heropenen. De partij Recht en Rechtvaardigheid (PiS), nu geleid door Lech Kaczynski’s tweelingbroer Jaroslaw, nam het initiatief.

Openbaar aanklager Marek Pasionek presenteerde donderdag opmerkelijke feiten over de inhoud van de geopende kisten. In één ervan lag het bovenlichaam van aartsbisschop Miron Chodakowski, het onderlichaam was van generaal Tadeusz Ploski. In de kist van generaal Bronislaw Kwiatkowski werden veertien lichaamsdelen van zeven verschillenden mensen gevonden.