Polen vestigt veldhospitaal in nationaal stadion in Warschau

Polen gaat een veldhospitaal opzetten in het nationale stadion in Warschau. Het land ziet zich geconfronteerd met een piek aan nieuwe gevallen van het coronavirus en een overbelasting van het gezondheidssysteem, zei een woordvoerder van de regering maandag voor de televisie.

De woordvoerder voegde eraan toe dat de vergaderzalen van het stadion zullen worden getransformeerd tot ziekenhuis met ongeveer vijfhonderd bedden voor Covid-19-patiënten.

In Polen is het aantal bevestigde gevallen van het coronavirus de afgelopen weken snel toegenomen. Zondag rapporteerde het land meer dan 8500 nieuwe besmettingen in een etmaal, het op een na hoogste dagelijkse aantal nieuwe coronagevallen.

Het dagelijkse record werd zaterdag gemeld, toen 9622 nieuwe gevallen van het virus werden bevestigd.