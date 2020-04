Polen versoepelt coronabeperkingen vanaf 20 april

Polen zal vanaf 20 april de beperkingen op het openbare leven versoepelen die zijn bedoeld om de verspreiding van het coronavirus in te dammen. Dat zei premier Mateusz Morawiecki donderdag.

Polen wil beginnen met het heropenen van parken en bossen. Morawiecki zei ook dat Polen de beperkingen op het aantal klanten in winkels zal verminderen.

Het blijft wel verplicht om in de openbare ruimte de mond en neus af te dekken met een mondkapje of sjaal. Ook de regels voor sociale afstand houden blijven van kracht. Morawiecki wil elke week of twee weken bekijken of verdere versoepeling mogelijk is.

De grenzen van Polen blijven nog tot ten minste 3 mei gesloten.