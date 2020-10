Polen verplicht mondkapjes buitenshuis

In heel Polen wordt het vanaf zaterdag verplicht buitenshuis een mondkapje te dragen in een poging de forse toename van het aantal coronabesmettingen tot staan te brengen. Donderdag werden 4280 nieuwe gevallen gemeld in het land van 38 miljoen inwoners, een dagrecord.

Premier Mateusz Morawiecki maakte de maatregel bekend op een persconferentie in Warschau. Hij waarschuwde dat er een tekort aan ziekenhuisbedden dreigt. Een totale lockdown moet worden vermeden om de economie te sparen, zei de premier erbij.