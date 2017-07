Polen verder met houtkap ondanks uitspraak EU

Polen gaat gewoon door met de „beschermende” houtkap van het oerbos Bialowieza ondanks een uitspraak van de hoogste Europese rechter deze kap onmiddellijk te stoppen. Dat zei een vertegenwoordiger van staatsbosbeheer maandag op een persconferentie met de Poolse minister van Milieu Jan Szyszko.

De houtkap is in strijd met de natuurbeschermingswetten en het vormt een ernstige bedreiging voor een gebied dat tot het werelderfgoed van de Unesco behoort. Maar de Poolse regering houdt vol dat de houtkap nodig is om de verspreiding van schadelijke kevers tegen te gaan.

„De staatsbossen zijn verplicht om beschermende maatregelen te nemen. We moeten de beschermingsmaatregelen uitvoeren en dit is wat we doen”, aldus Konrad Tomaszewski.