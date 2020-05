Polen gaat de presidentsverkiezing van 10 mei uitstellen. Daar hebben regeringspartij Recht en Rechtvaardigheid (PiS) en haar kleinere coalitiepartner afspraken over gemaakt, bericht het Poolse persbureau PAP.

Het houden van verkiezingen tijdens de coronacrisis lag in Polen erg gevoelig. PiS had voorgesteld iedereen per post te laten stemmen, maar daar was de oppositie op tegen. Uit een recente peiling kwam naar voren dat ook veel kiezers meer voelen voor uitstel.