Polen sluit tijdelijk de grenzen voor alle buitenlanders

Polen sluit vanaf zondag tijdelijk de grenzen voor alle buitenlanders vanwege het nieuwe coronavirus. Dat heeft premier Mateusz Morawiecki bekendgemaakt.

Polen mogen het land nog wel in, maar worden dan direct veertien dagen in quarantaine geplaatst. „Wij laten onze burgers nooit in de steek, maar in de huidige situatie kunnen wij onze grenzen niet openhouden voor buitenlanders”, aldus de premier.

In Polen zijn bijeenkomsten met meer dan vijftig mensen vanaf vrijdag verboden. Restaurants, kroegen en casino’s moeten allemaal dicht. Eten mag nog wel bezorgd worden.

Het land telt zeker 68 besmettingen met het virus. Er is één dode gemeld.