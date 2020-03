Polen scherpt anti-coronamaatregelen aan

Het Poolse kabinet scherpt de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus verder aan. Het openbare leven wordt verder ingeperkt, parken en hotels moeten sluiten. Het leger wordt ingezet om mensen van straat te houden. Minderjarigen mogen niet meer zonder een volwassene de straat op.

De maatregelen zijn net als eerder in Nederland ingegeven door het goede weer. Afgelopen weekeinde gingen veel Polen naar parken en stranden om te genieten van het voorjaarsweer.

„We willen koste wat het kost vermijden dat we hetzelfde lot ondergaan als onze vrienden in West-Europa. We willen de golf van infecties afvlakken om situaties te voorkomen zoals in Spanje en Italië”, aldus premier Mateusz Morawiecki.

Hotels, schoonheidssalons, tattooshops, massagesalons en kappers moeten de deuren sluiten. Doe-het-zelfzaken mogen door de recente toestroom van consumenten in het weekeinde niet meer open. Winkels die openblijven, zijn tussen 10.00 en 12.00 uur alleen toegankelijk voor ouderen en moeten meer hygiënemaatregelen treffen.