Polen opent jacht op nog levende oud-SS’ers

Polen gaat met steun van Interpol op zoek naar voormalige SS’ers. Een team van het Poolse instituut IPN heeft een lijst opgesteld van 1600 mensen die nog in leven zouden kunnen zijn en die tijdens de Tweede Wereldoorlog in toenmalige Duitse concentratiekampen in Polen hebben gewerkt.

IPN-onderzoeker Robert Janicki zei dat bij het opstellen van een lijst de nadruk is gelegd op de SS’ers die indertijd het jongst waren. Van de SS’ers die wat ouder waren, is het grootste deel inmiddels overleden. „Dit is onze laatste mogelijkheid om voormalige nazi-oorlogsmisdadigers ter verantwoording te roepen”, zei Janicki.

In Polen verjaren oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid niet.