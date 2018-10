Polen onderzoekt antisemitisch spel

De officier van justitie in de Poolse hoofdstad Warschau stelt een onderzoek in naar een computerspel waarvan de gebruikers een SS-officier spelen die gevangenen selecteert om hen naar de gaskamers te sturen of dwangarbeid te laten verrichten.

Dat berichtten Poolse media dinsdagavond. Op verzoek van het Nationaal Herinneringscentrum onderzoekt het openbaar ministerie de videogame ”The Cost of Freedom”, die volgende maand in Oekraïne op de markt komt. Het OM wil bewijs verzamelen tegen de makers van het spel vanwege „het schaden van de reputatie van Polen en het bevorderen van een fascistisch regime.” Oekraïne staat bekend om de antisemitische gevoelens onder een deel van de bevolking.

In het spel is te zien hoe de Joden in een gaskamer van het vernietigingskamp Auschwitz-Birkenau sterven. Anderen worden gefusilleerd. Deelnemers kunnen er ook voor kiezen een gevangene te spelen die in opstand komt tegen de nazi’s.

De makers van het spel presenteren het als een „spel over de Poolse vernietigingskampen.” Dat is in een nieuwe Poolse wet verboden, omdat het om Duitse kampen op Pools grondgebied ging.

Volgens de Poolse journalist Wojciech Wybranowski is het spel waarschijnlijk ontwikkeld door Russische programmeurs, die het aan Oekraïne hebben gekoppeld om dat land in een kwaad daglicht te stellen en de betrekkingen met Polen te schaden. Volgens Wybranowski werkte een ontwikkelaar van het spel, Dmitry Davin, vele jaren voor de Russische televisie.