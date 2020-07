Polen legt vrouwenrechtenverdrag voor aan hoogste hof

Polen laat toetsen of een internationaal vrouwenrechtenverdrag strijdig is met de Poolse grondwet. Premier Mateusz Morawiecki verklaarde dat zijn regering het grondwettelijk hof zal vragen om een uitspraak over de Istanbul-Conventie.

Minister van Justitie Zbigniew Ziobro maakte onlangs bekend dat hij zijn land uit dat verdrag wil loodsen. Dat leidde tot demonstraties in Poolse steden en een bezorgde reactie van de Raad van Europa.

De regering maakte later duidelijk dat er nog geen definitief besluit is genomen over het verdrag, dat is bedoeld om geweld tegen vrouwen te bestrijden. De conservatieve Ziobro heeft de conventie in het verleden omschreven als een "feministische creatie" die de "homo-ideologie moet rechtvaardigen".

Morawiecki beklemtoonde donderdag dat kritiek op het verdrag niet hetzelfde is als het goedpraten van geweld tegen vrouwen. Critici vinden volgens de premier onder meer dat het verdrag niet te verenigen is met het Poolse rechtssysteem en de foute oorzaken noemt van geweld tegen vrouwen.

"Als regering, delen we deze zorgen deels", zei de premier. Een uitspraak van het grondwettelijk hof moet volgens hem "voor eens en altijd" een einde maken aan de onenigheid over het document.