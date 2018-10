Polen kiezen regionale en lokale bestuurders

In Polen gaan zondagochtend de stembureaus open voor lokale en regionale verkiezingen. De verkiezingen gelden als een belangrijke graadmeter voor de populariteit van de regering van de conservatieve partij Recht en Rechtvaardigheid (PiS), die regelmatig botst met de Europese Unie.

Volgens de peilingen kan de partij van oud-premier Jaroslaw Kaczynski regionaal op een overwinning rekenen. De zestien provincies van het land worden momenteel geregeerd door oppositiepartijen, maar in veel van de zogeheten woiwodschappen ligt PiS in de peilingen aan kop.

De partij, die Polen sinds 2015 met een absolute meerderheid regeert, ligt in Brussel onder vuur omdat ze de rechtsstaat zou ondermijnen. In december bracht de Europese Commissie de zogeheten artikel 7-procedure in stelling wegens de controle die PiS uitoefent over de rechtspraak. Ook heeft de commissie het land voor het Europese Hof gedaagd om het te dwingen de verlaging van de pensioenleeftijd voor rechters van het hooggerechtshof terug te draaien. Daardoor worden 27 van de 72 rechters vervangen.