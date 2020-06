Polen kiest op 28 juni een nieuwe president

De presidentsverkiezingen in Polen, die in mei vanwege de coronacrisis werden afgelast, vinden nu plaats op 28 juni. Deze datum maakte parlementsvoorzitter Elzbieta Witek woensdag bekend.

De zittende president Andrzej Duda, die uit de gelederen van de nationaal conservatieve regeringspartij PiS komt, leidt in de huidige opiniepeilingen. Op de tweede plaats staat de kandidaat van de grootste oppositiebeweging (KO), de burgemeester van Warschau Rafal Trzaskowski.

Omdat de KO na het uitstel van de verkiezingsdatum van kandidaat veranderde, moet Trzaskowski nog steeds 100.000 handtekeningen van aanhangers verzamelen voordat hij officieel kan beginnen. Hiervoor heeft hij zeven dagen de tijd.

Over de verkiezingsdatum was lang gesteggeld. Deze stond oorspronkelijk gepland op 10 mei. De oppositie riep op tot verplaatsing omdat een verkiezingscampagne vanwege de corona-epidemie niet mogelijk was.

De PiS bleef lang aan de datum vasthouden en wilde de verkiezingen per post doen. Een daarvoor noodzakelijke wijziging in de kieswet strandde vanwege weerstand uit de eigen gelederen. Uiteindelijk werd de datum geschrapt.

Het parlement nam dinsdag een aangepaste versie van de kieswet aan. Die bepaalt dat kiezers zowel in stembureaus als per brief kunnen stemmen. Om de verkiezingen te winnen, moet een kandidaat bij de eerste stemming op 28 juni meer dan 50 procent van de stemmen krijgen. Als niemand genoeg stemmen krijgt, dan komt op 12 juli een tweede ronde.

In Polen is de ambtstermijn van de president vijf jaar. Het staatshoofd vertegenwoordigt niet alleen het land extern. De president heeft ook invloed op het buitenlands beleid, hij benoemt de premier en het kabinet en is opperbevelhebber van de Poolse strijdkrachten bij oorlog.