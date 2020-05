Polen heeft nieuwe voorzitter hooggerechtshof

Het Poolse hooggerechtshof heeft een nieuwe voorzitter: de 55-jarige Malgorzata Manowska. De conservatieve president Andrzej Duda koos haar uit vijf kandidaten die het hof had voorgedragen. De opperrechter geldt als een vertrouweling van de invloedrijke minister van Justitie Zbogniew Ziobro.

In de top van het Poolse hof woedt al jaren een machtsstrijd. De voorganger van Manowska, Malgorzata Gersdorf, was een fel critica van hervormingen in het rechtsstelsel van de regering van de rechts-conservatieve partij voor Recht en Rechtvaardigheid (PiS). Zij moest eigenlijk eerder al opstappen, omdat de regering plotseling de maximumleeftijd van rechters verlaagde, maar ze heeft haar ambtstermijn toch kunnen afmaken.

De Europese Commissie heeft geklaagd dat de Poolse regering door zich zo ingrijpend met de rechterlijke macht te bemoeien grondregels van de Europese Unie schendt.