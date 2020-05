Polen gaat per post over president stemmen

Polen stemt binnenkort via de post over een nieuwe president. Het Poolse parlement, de Sjem, ging donderdag akkoord met een wetsvoorstel om de presidentsverkiezingen per brief te houden vanwege de coronacrisis.

De verkiezingen zouden deze zondag worden gehouden. Regeringspartij Recht en Rechtvaardigheid (PiS) wilde de stembusgang schriftelijk houden vanwege het coronavirus, maar daar was de oppositie tegen. PiS en haar kleinere coalitiepartij kwamen woensdag een uitstel overeen.

Nu het parlement heeft ingestemd met schriftelijke verkiezingen, kunnen die ondanks de viruscrisis doorgaan. De vice-premier zei donderdag dat de stemming op zijn vroegst in juni kan plaatsvinden.

De PiS wil graag snel verkiezingen houden, want uit peilingen blijkt dat president Andrzej Duda, die gesteund wordt door de regeringspartij, op kop gaat.