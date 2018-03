Polen en VS beklinken Patriot-leverantie

Polen en de VS hebben woensdag de overeenkomst ondertekend voor de levering van Amerikaanse Patriot-luchtdoelraketten aan Warschau. Met de levering is een bedrag van omgerekend ruim 3,8 miljard euro gemoeid. Het is daarmee de grootste defensieaankoop van Polen ooit.

De aankoop betekent voor Polen een belangrijke stap bij de modernisering van zijn strijdkrachten. „Dit is een uitzonderlijk, historisch moment: het is de introductie van Polen in een hele nieuwe wereld van state-of-the-art technologie, moderne wapenuitrusting en defensieve middelen”, zei de Poolse president Andrzej Duda.

Polen heeft de modernisering van zijn defensie versneld naar aanleiding van de annexatie door Rusland van de Krim.