Polen en Litouwen komen inwoners Wit-Rusland te hulp

Polen en Litouwen hebben aangekondigd dat ze inwoners willen helpen van buurland Wit-Rusland. Daar wordt al bijna een week gedemonstreerd tegen de omstreden verkiezingsoverwinning van president Aleksandr Loekasjenko.

Litouwen heeft aangeboden om Wit-Russen te behandelen die gewond zijn geraakt tijdens demonstraties. Veiligheidstroepen treden hard op tegen demonstranten en hebben duizenden mensen opgepakt.

Polen stelt 11 miljoen euro beschikbaar, onder meer om Wit-Russen te ondersteunen die naar Polen willen komen. Het geld is ook bedoeld om onafhankelijke media en andere organisaties te steunen.

De Poolse regering stelt studenten uit het buurland ook studiebeurzen in het vooruitzicht. „We hebben onze harten geopend voor Wit-Rusland. Nu willen we ook onze grenzen en universiteiten openen”, zei premier Mateusz Morawiecki in het parlement.