Polen en Hongarije hekelen Macron

Polen en Hongarije hebben donderdag boos gereageerd op kritische opmerkingen van de Franse president Emmanuel Macron. Hij zei deze week dat EU-lidstaten die de regels negeren „de volledige politieke consequenties” moeten voelen.

De president klaagde in een interview met acht Europese kranten over landen die EU-subsidies in hun zak steken, terwijl ze de Europese waarden niet respecteren. Volgens Macron is de Europese Unie geen „supermarkt” waar landen zelf mogen kiezen welke delen van het lidmaatschap ze omarmen.

Die opmerkingen vielen slecht bij de Hongaarse premier Victor Orbán en zijn Poolse ambtsgenoot Beata Szydlo. Macron „dacht gisteren dat hij de Centraal-Europese landen kon schoppen. Dat is niet hoe het hier werkt”, zei Orbán, die regelmatig in de clinch ligt met Brussel.

Szydlo beschuldigde de Franse leider ervan in de media blijk te geven van een negatieve houding tegenover Centraal-Europese landen. „Het is goed om over feiten te praten, in plaats van stereotypen te gebruiken”, stelde ze.

De Duitse bondskanselier Angela Merkel schaarde zich juist vierkant achter haar Franse collega. „Duitsland en Frankrijk zitten compleet op één lijn”, zei Merkel over de kwestie.