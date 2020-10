Polen dreigt met veto over EU-begroting als ‘chantage’ voortduurt

De Poolse vicepremier Jaroslaw Kaczynski zegt dat zijn land een veto zal uitspreken over de meerjarenbegroting en het coronaherstelplan van de Europese Unie als het EU-blok blijft „chanteren” en zijn waarden aan het land oplegt.

„Er zal een veto zijn. Als de bedreigingen en chantage voortduren, zullen we beslist het vitale belang van Polen verdedigen”, zegt Kaczynski woensdag in de krant Gazeta Polska Codziennie.

De toppoliticus gaf niet expliciet de omstandigheden aan waaronder Polen zijn vetorecht zou gebruiken. De gepubliceerde passages suggereren echter dat hij verwijst naar de koppeling van fondsen door de EU aan de naleving van de beginselen van de rechtsstaat.

„We zullen ons niet met geld laten terroriseren”, zei Kaczynski. Hij betreurde de pogingen van de EU „om de soevereiniteit (van Polen) weg te nemen, zelfs op cultureel gebied.” Die soevereiniteit zal „ten koste van alles” worden verdedigd, voegde hij eraan toe.

Polen staat al een tijd op gespannen met de EU over controversiële gerechtelijke hervormingen. De regering zegt dat deze hervormingen eenvoudigweg oplossingen weerspiegelen die al in andere EU-landen worden toegepast. Polen stelt ook dat het moeilijk is om objectieve criteria vast te stellen om te bepalen of een land de rechtsstaat in acht neemt.