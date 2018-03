Polen betogen tegen aanscherping abortuswet

Tienduizenden Polen zijn de straat opgegaan om te demonstreren tegen een mogelijke aanscherping van abortuswetgeving. Betogers verzamelden zich in de buurt van het parlementsgebouw in Warschau en het hoofdkwartier van regeringspartij Recht en Rechtvaardigheid (PiS).

De demonstranten keren zich tegen een conceptvoorstel om het recht op abortus verder aan banden te leggen. Vrouwen mogen een zwangerschap nu nog afbreken als een foetus onherstelbaar beschadigd is. Het parlement praat over een voorstel om dat te verbieden.

Tegenstanders van het plan gingen vrijdag massaal de straat op. Het ging in Warschau om zo’n 55.000 mensen, zei een gemeentewoordvoerder. De politie hield het op 20.000 betogers in de hoofdstad. Ook in andere steden maakten duizenden mensen hun ongenoegen duidelijk.

Demonstranten droegen spandoeken met opschriften als „vrouwen zijn menselijke wezens, geen broedmachines”. „Ik wil niet dat vrouwen worden behandeld als een minderwaardige menssoort”, zei een 58-jarige betoger in Warschau. „Ik steun het recht van vrouwen om zelf te beslissen wat ze met hun lichamen en levens doen.”