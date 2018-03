Polen betogen tegen aanscherping abortuswet

Vrouwen zijn in Polen de straat opgegaan om te demonstreren tegen een mogelijke aanscherping van regelgeving ten aanzien van abortus. De betogingen volgen op een oproep van de invloedrijke Rooms-Katholieke Kerk om abortus te verbieden.

In Warschau verzamelden zich zondag zo’n 400 betogers bij de zetel van de aartsbisschop. Zij hadden kleerhangers van ijzerdraad meegenomen, die symbool staan voor illegale abortussen. Ze scandeerden slogans als „red de vrouwen” en „niets over ons zonder ons”.

De conservatieve regering van Polen is een voorstander van het verder aanscherpen van de strenge wetgeving over abortus. Een parlementaire commissie debatteert deze week over een voorstel van een anti-abortusorganisatie.

Polen staat abortus toe als de gezondheid of het leven van de vrouw in gevaar is, als de foetus ongeneeslijk ziek of beschadigd is en als de zwangerschap het gevolg is van verkrachting of incest.